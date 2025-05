Inter, scelta la maglia ufficiale per la finale col PSG! Una conferma per Sommer

L’attesa cresce, così come l’adrenalina, per la finale di UEFA Champions League 2024/2025 che vedrà sfidarsi Inter e PSG sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. A tre settimane dall’atto finale della stagione europea, i due club hanno definito un dettaglio tutt’altro che marginale: la maglie ufficiale con cui scenderanno in campo.

UNA SORPRESA – L’Inter per la finale di UEFA Champions League 2024-2025 contro il PSG ha scelto di indossare la terza maglia, quella gialla. È una scelta evocativa e fortemente simbolica: i nerazzurri, che nella finale di Istanbul 2023 contro il Manchester City scesero in campo con la tradizionale prima maglia nerazzurra, cambiano registro per tentare di scrivere una nuova pagina della propria storia europea. Il portiere Yann Sommer sarà invece ancora una volta in divisa arancione, la stessa con cui ha firmato parate decisive nella leggendaria semifinale di ritorno contro il Barcellona. Ogni dettaglio, in una partita così, può fare la differenza o diventare parte della leggenda. Giallo contro blu, Sommer contro Donnarumma, Inter contro PSG: tutto è pronto per la notte che assegnerà la Champions League.

PSG conferma la maglia “home” per la finale

DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA – Il Paris Saint-Germain, invece, ha optato per il classico: i parigini si presenteranno in maglia home, con l’iconico blu scuro, accompagnato dalla storica striscia verticale rossa bordata di bianco sul petto. Sul retro, a richiamare l’orgoglio nazionale, sarà presente la bandiera francese. Il portiere Gianluigi Donnarumma indosserà una casacca verde, colore già visto in precedenti serate europee.