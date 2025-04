Inter, scarico nell’allenamento del giorno dopo! Le ultime – Sky

L’Inter quest’oggi ha fatto il primo allenamento in vista della trasferta di Bologna. Andrea Paventi ha dato i primi aggiornamenti dalla sede di Viale della Liberazione su Sky Sport.

GIORNO DOPO – Nemmeno 24 ore fa allo stadio San Siro l’Inter pareggiava con il Bayern Monaco e otteneva così con il 2-2 finale la qualificazione alle semifinali di UEFA Champions League, dove affronterà il Barcellona. Questa mattina comunque ad Appiano Gentile la squadra di Simone Inzaghi si è allenata ed ha fatto scarico per recuperare un po’ di energie. Le scelte per la prossima trasferta di Bologna saranno fondamentali per capire anche la condizione fisica dei calciatori. Andrea Paventi ha fatto un riassunto della giornata dalla sede di Viale della Liberazione: «Alle porte c’è la sfida con il Bologna, una delle squadre più in forma del campionato. Oggi l’Inter ha fatto lavoro di scarico. Zielinski e Dumfries non c’erano. Per Dumfries la speranza è che venga recuperato tra la gara con la Roma e l’andata di Champions con il Barcellona, per Zielinski servirà più tempo. A Bologna ci saranno tante rotazioni. Inzaghi dovrà gestire energie e lavoro per i suoi calciatori chiamati a numerosi impegni, compresa la Coppa Italia con il Milan».