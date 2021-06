Inter, scambio portieri con il Verona? Gasperini vuole Musso – TS

Inter, per la porta non solo Musso (seguito anche da Gasperini per l’Atalanta). Come riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, la dirigenza nerazzurra potrebbe imbastire uno scambio con il Verona per arrivare a Silvestri.

SCAMBIO – Marco Silvestri è l’obiettivo numero uno del Genoa per la porta, anche se non è ancora chiusa la strada per Mattia Perin. Anche l’Inter lo segue da tempo, e potrebbe scambiarlo con Radu, vecchia conoscenza, tra l’altro, del Genoa.

SU MUSSO – A proposito di portieri, da tempo anche Juan Musso è in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Il suo cartellino si aggira sui 20 milioni e l’Udinese sa che dovrà privarsene, un po’ come sta succedendo per Rodrigo De Paul (vicino all’Atletico Madrid per 35 milioni). Il portiere argentino è seguito anche dall’Atalanta, Gasperini lo avrebbe chiesto alla dirigenza per rinforzare il reparto.

Fonte: TuttoSport