Inter-Sassuolo, rigori sacrosanti come il tocco di mani di Young: la moviola – GdS

Condividi questo articolo

Inter-Sassuolo, niente da dire sui due rigori concessi dall’arbitro Massa a favore di Inter e Sassuolo. Discutibile il tocco di mani di Ashley Young: errore del VAR non segnalare il tocco. Secondo la “Gazzetta dello Sport” niente da dire in caso di rigore: ecco la moviola.

LA MOVIOLA – I rigori assegnati in Inter-Sassuolo accendono la partita: al 40′ colpo evidente di Boga ai danni di Skriniar, il rigore ci sta. Al 44′ giusto il giallo ad Alessandro Bastoni che senza un motivo colpisce il portiere avversario. Al 76′ il Sassuolo protesta per un mani sospetto in area nerazzurra, l’arbitro Massa valuta dal campo senza la segnalazione del VAR, e decide niente rigore per i neroverdi, valutando che al momento in cui Ashley Young viene colpito sta ritirando il braccio, ma si assume un rischio evidente mentre va verso il pallone col braccio molto distante dal corpo. L’errore è del VAR che avrebbe dovuto richiamare l’arbitro al monitor e, nel caso questo avesse concesso il penalty al Sassuolo non ci sarebbe stato molto da dire. Dopo cinque minuti l’ex Manchester United commette un altro errore: Muldur lo anticipa in area e lui lo stende: calcio di rigore segnato da Domenico Berardi. Le ingenuità concludono con l’espulsione per doppio giallo a Milan Skriniar che atterra Haraslin al 93′ e a palla lontana.

Fonte: Gazzetta dello Sport.