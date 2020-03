Inter-Sassuolo fra i recuperi di Serie A: tre infortuni per i neroverdi

Inter-Sassuolo è una delle tante partite di Serie A senza una data, dopo la sospensione del campionato almeno fino al 3 aprile. Intanto i neroverdi hanno pubblicato le note relative alle condizioni dei tre giocatori usciti per infortunio lunedì contro il Brescia: Berardi, Romagna e Toljan.

BOLLETTINO MEDICO – “A seguito della rottura del tendine rotuleo sinistro riportata nel corso di Sassuolo-Brescia, questa mattina il prof. Francesco Benazzo, direttore della Sezione Chirurgia Protesica a Indirizzo Robotico dell’Unità di Traumatologia dello Sport dell’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia, ha sottoposto il difensore neroverde Filippo Romagna a un intervento di riparazione del tendine rotuleo sinistro. L’operazione è perfettamente riuscita.

In seguito agli infortuni riportati sempre nel corso di Sassuolo-Brescia sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici Domenico Berardi e Jeremy Toljan. Per Berardi è emersa una grave contusione al polpaccio e lesione all’adduttore sinistro, per Toljan una lesione all’adduttore sinistro”.

