Inter-Sassuolo, novità in tutti i reparti? La probabile formazione

Simone Inzaghi potrebbe effettuare alcuni cambi nella formazione in campo dal primo minuto domani sabato 13 maggio a San Siro per Inter-Sassuolo.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, Simone Inzaghi pensa ad alcuni cambi nella formazione in campo dal 1′ per Inter-Sassuolo rispetto a quella schierata in Champions League contro il Milan.

CAMBI – Per quanto riguarda l’attacco, Romelu Lukaku è pronto a tornare dall’inizio. Accanto a lui in pole c’è Joaquin Correa. In difesa candidati Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij. A centrocampo Roberto Gagliardini e Raoul Bellanova potrebbero prendere il posto di Nicolò Barella e Federico Dimarco. Salvo sorprese, Marcelo Brozovic sarà titolare. Tra i pali invece pronto Samir Handanovic.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (12 Bellanova, ndr); 11 Correa, 90 Lukaku

Fonte: Sport.Sky.it