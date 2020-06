Inter-Sassuolo, Conte forza con un turnover eccessivo? Scudetto lontano – GdS

Condividi questo articolo

L’Inter, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, con il gol del pareggio concesso al Sassuolo ieri sera sul finale di partite, rischia di compromettere seriamente la corsa verso lo scudetto.

TURNOVER ECCESSIVO – Inter-Sassuolo inizia male per Antonio Conte e finisce malissimo, considerando il ribaltone già al termine dei primi quarantacinque minuti e la possibilità di chiudere più volte la partita. Secondo quanto riportato dalla rosea, Antonio Conte forza subito la mano facendo cinque cambi rispetto le ultime partite: il centrocampo inedito formato da Borja Valero e Roberto Gagliardini è il ventre molle della squadra. Il Sassuolo crea azioni da manuale e non molla mai la presa: “per oltremezz’ora, infatti, l’Inter fa il gioco del Sassuolo. Attacca con troppi uomini, schiacciati sulla doppia linea difensiva”. La “follia” però s’impadronisce collettivamente della sfida nei

dieci minuti finali: Ashley Young mette giù lo scatenato Muldur, dopo un fallo – secondo il quotidiano di Milano – di mani molto sospetto. Domenico Berardi non sbaglia dal dischetto. Sul finale due gol molto speculare da una parte e dall’altra: lanci in area e appoggi sulla linea che premiano prima Borja Valero e infine Magnani.

Fonte: Gazzetta dello Sport.