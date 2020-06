Inter, Sanchez in splendida forma! Ritorno al Manchester non così sicuro?

L’Inter continua a lavorare in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, in programma il 13 giugno (vedi articolo). Sanchez potrebbe rivelarsi l’arma in più di Conte e magari il club nerazzurro potrebbe cambiare idea sul ritorno al Manchester United. Di seguito quanto dichiarato da Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”

L’Inter continua a lavorare in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli e dell’inizio del campionato. Alexis Sanchez potrebbe tornare molto utile, come sottolineato da Matteo Barzaghi: «Se Sanchez potrebbe rivelarsi un’arma in più? Moltissimo, tra l’altro si è fatto trovare in splendida forma al ritorno dal lockdown. Quindi ha lavorato da solo molto bene. È vero che ha avuto un anno travagliato, non ha avuto molte chance di giocare per via dell’infortunio alla caviglia e adesso ci tiene a giocare tanto. Noi parliamo sempre di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, ma alle loro spalle c’è Sanchez che ha tanto da giocarsi in questo finale di stagione».

CHANCE – Sanchez proverà a far cambiare idea all’Inter in vista del ritorno al Manchester United? La possibilità, secondo Barzaghi, è prematura ma non impossibile: «Avevamo dato per certo il suo ritorno al Manchester United ma con il lavoro potrebbe dimostrare di valere un tentativo, ossia che la dirigenza interista possa andare a parlare in futuro con quella inglese per prolungare il prestito. Ma sono discorsi prematuri al momento. Sanchez ha tutto il tempo di dimostrare il suo valore e dare un po’ di tregua a Lautaro e Lukaku».