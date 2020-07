Inter, Sanchez ed Eriksen decisivi. Grande impatto sui match – Sky

Inter-Bologna, in programma domani alle ore 17:15, vedrà i nerazzurri determinati a centrare la terza vittoria consecutiva, per provare ad inseguire il sogno scudetto. Alexis Sanchez e Christian Eriksen si candidano per una maglia da titolare. Andrea Paventi, per “Sky Sport” analizza l’impatto dei due calciatori nelle ultime sfide

INCISIVI – Andrea Paventi analizza l’impatto di Alexis Sanchez e di Christian Eriksen: «Inter-Bologna? Eriksen torna dal 1′, giocando ogni tre giorni gli allenatori cambiano e l’Inter ha possibilità di scelta. Sanchez in grandissima forma, ricorda quello del Barcellona e dell’Arsenal nell’impatto che ha sulle partite. È un giocatore in condizione che si candida per una maglia da titolare. Il danese, nelle ultime 8 gare ha inciso tantissimo, 3 gol e 3 assist è stato grande protagonista. Dopo il rodaggio pre-Covid è tornato in campo con grande presenza è incisivo sia in attacco che in difesa. Può essere decisivo nell’ultima parte di stagione».