Inter, Sanchez ancora out: speranza per il Real Madrid? – Sky

Inter, Sanchez ancora out: speranza per il Real Madrid?

Alexis Sanchez continua ad accusare dei problemi fisici e non sarà a disposizione per Inter-Parma di domani. Antonio Conte spera di riaverlo per la sfida di Champions contro il Real Madrid

Domani l’Inter torna in campo contro il Parma per la sesta giornata del campionato di Serie A e Antonio Conte, oltre al recentemente infortunato Lukaku, dovrà ancora fare a meno di Alexis Sanchez. Come confermato dallo stesso tecnico nella conferenza stampa di oggi pomeriggio (leggi qui) l’attaccante cileno non sarà disponibile per la sfida di domani contro il Parma. Secondo “Sky Sport” permane una speranza di poterlo riavere a disposizione per la sfida di Champions League contro il Real Madrid.