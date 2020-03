Inter, San Siro (e non solo) a porte chiuse: ecco chi potrÃ  entrare – GdS

Inter, San Siro (e non solo) a porte...

Inter, San Siro (e non solo) a porte chiuse: ecco chi potrà entrare – GdS

Condividi questo articolo

L’Inter, così come tutte le altre squadre di Serie A, dovranno adattarsi alla decisione del Governo – poi approvata dalla Lega Serie A -: stadi a porte chiuse fino al 3 aprile. Niente tifosi allo stadio, ma chi potrà entrare? Ecco il punto secondo La “Gazzetta dello Sport”.

CHI ENTRA – Inter senza tifosi, ma chi potrà entrare negli stadi a porte chiuse? Secondo la rosea oggi in edicola, l’accesso sarà disponibile a qualche addetto ai lavori, La Lega Serie A lo consente. Oltre ovviamente alle rispettive squadre con giocatori e agli staff, saranno circa 100 le persone legate all’organizzazione del match, gli incaricati della Procura federale, i delegati della Lega, ai medici antidoping, agli addetti alla sicurezza, ai vigili del fuoco, agli operatori di pronto soccorso e a quelli tv, a un fotografo e un Social media manager per squadra, e a cronisti accreditati in un numero massimo di 150.