Inter-Sampdoria un rebus: si attende la disponibilitÃ  del Napoli – CdS

Inter-Sampdoria un rebus: si attende la disponibilità del Napoli – CdS

Condividi questo articolo

Inter-Sampdoria è stato uno dei quattro match rinviati per l’emergenza causata dal Coronavirus, il vero problema però oggi è capire quando sarà possibile recuperare. Le intenzioni della società nerazzurra secondo il “Corriere dello Sport” sono chiare, si attende la disponibilità da parte del Napoli.

IN SOSPESO – Inter-Sampdoria rinviato a data ancora da destinarsi. L’Inter, secondo quanto riportato dal quotidiano romano: “spinge perché sia fissato alla prossima settimana, rinviando di conseguenza il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con il Napoli. In questo modo, sostengono in casa nerazzurra, verrebbe preservata la regolarità del campionato, visto che, altrimenti, con l’Inter in finale sia di Europa League sia di Coppa Italia, la sfida con i blucerchiati rischierebbe di slittare addirittura a maggio”. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non ha ancora dato risposta, anzi, filtra che l’orientamento sarebbe negativo ma molto dipenderà anche dalla partita di questa sera tra i partenopei e il Barcellona.