Inter-Sampdoria per ora senza data: dipende dall’Europa League – CdS

Inter-Sampdoria della venticinquesima giornata di Serie A è stata rinviata per motivi di sicurezza legati all’emergenza Coronavirus, la data del rinvio però è ancora da decidere, dato che come già detto in più riprese l’Inter avrà solo un mercoledì a disposizione, e secondo il “Corriere dello Sport” molto dipenderà dal cammino in Europa League.

DA DECIDERE – Inter-Sampdoria al momento è rinviata con data ancora da destinarsi. Nelle intenzioni della società nerazzurra c’era quella di recuperare la sfida già la prossima settimana, il 5 marzo, quando in realtà è prevista la sfida di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Niente da fare, secondo il quotidiano romano la semifinale di ritorno si giocherà regolarmente quel giorno al San Paolo per due motivi: “il 4 marzo Inter- Sampdoria con ogni probabilità si sarebbe disputata ancora a porte chiuse e dunque in un’atmosfera che non avrebbe aiutato Handanovic e compagni. Per di più con un importante danno economico per la società, costretta a rimborsare i biglietti acquistati come succederà per Inter-Ludogorets (ieri rese note le modalità). Il secondo (fatto pesare dalla Lega): “regolarizzare” la corsa scudetto e giocare Inter- Sampdoria avrebbe obbligato a spostare Napoli-Inter nella peggiore delle ipotesi al 13 maggio, la data attuale della finale”. Molto dipenderà dunque dal cammino dei nerazzurri in Europa League, che domani affronteranno i bulgari per la sfida di ritorno valida per i sedicesimi.