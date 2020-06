Inter-Sampdoria: il ritorno a San Siro per ricominciare la corsa – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottoliinea la voglia di rivalsa dei nerazzurri di Antonio Conte, chiamati ad una prova di forza dopo la mesta eliminazione dalla Coppa Italia. Inter-Sampdoria è l’occasione giusta per incamerare fiducia: San Siro (vuoto) farà da cornice dopo tanto tempo

SENSAZIONI – La ferita di Napoli è ancora fresca, ma non c’è tempo per guardarsi indietro. Tra due giorni si riaccendono le luci di San Siro e l’Inter per ricaricare immediatamente le batterie è già tornata a casa. Antonio Conte sabato sera ha urlato nel vuoto al San Paolo, ieri lo ha fatto finalmente al Meazza, anche se solo per un allenamento. I nerazzurri non vedevano il loro stadio dal 27 febbraio, dal ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets. Tornarci, per Inter-Sampdoria, prendere di nuovo le misure, allenare gambe e testa alle tribune vuote e al silenzio, è stato un passo ulteriore verso la ripartenza della Serie A.

I PROTAGONISTI – Domenica sera, in Inter-Sampdoria, Conte dovrà posare sul tavolo tutte le sue armi per accorciare subito il gap da Juventus e Lazio. Lautaro Martinez dovrà tornare decisivo come ai bei tempi: scarico a Napoli, il ‘Toro’ deve dare segni di vita immediati, altrimenti rischia davvero il posto in favore dello scalpitante Alexis Sanchez. Attese conferme dei progressi di Christian Eriksen, che deve incidere anche in campionato, dove non ha ancora segnato (lo ha fatto sia in Coppa Italia che in Europa League, ndr). Attesa anche per il ritorno al gol di Romelu Lukaku, che in casa vuole ricominciare da dove ha finito, visto che l’ultima rete dentro il Meazza, più di 100 giorni fa al Ludogorets, porta la firma del numero 9 belga.

ATTESA – Conte vuole alzare l’asticella. L’ha detto più volte, in mezzo a questa folle stagione. L’ha ripetuto anche ieri (QUI le sue parole a PP Sport, canale tv del gruppo Suning). Rimettere piede dentro San Siro, sostiene “La Gazzetta dello Sport”, avrà sicuramente fatto scattare qualcosa di importante dentro il gruppo nerazzurro. C’erano il vicepresidente Javier Zanetti, l’ad Giuseppe Marotta, il ds Piero Ausilio. Nessuno voleva perdersi il ritorno a casa. Conte ha spinto come sempre, tenendo in campo la squadra circa 100 minuti. Prima il lavoro agli ordini dei preparatori atletici Pintus e Coratti, poi le prove tattiche. Infine, la partitella per avvicinarsi ancora di più a Inter-Sampdoria. In mezzo al silenzio del Meazza, solitamente abitato da oltre 65mila tifosi nerazzurri, l’allenatore avrà di sicuro dato nuova carica ai suoi. Anche perché l’Inter che vuole dare l’assalto allo scudetto non può permettersi passi falsi.

