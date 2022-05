Inter-Sampdoria, Giampaolo dubbio in attacco. Cambi di formazione dietro

Inter-Sampdoria si giocherà domani alle 18. La squadra di Giampaolo è già salva da domenica scorsa, ma i blucerchiati non si presenteranno in vacanza. Il tecnico farà qualche cambio di formazione, soprattutto in difesa.

POCHE OPZIONI – Per Inter-Sampdoria oggi Marco Giampaolo ha dato un’indicazione di formazione in conferenza stampa (vedi articolo): giocheranno i titolari. Niente turnover quindi, né possibilità per chi ha avuto meno minuti in stagione. In attacco, però, le scelte sono poche: Francesco Caputo, reduce da problemi fisici, il trentanovenne Fabio Quagliarella e il Primavera (classe 2002) Lorenzo Di Stefano. Questo dà una certezza, ossia che il modulo sarà ancora 4-5-1 come avvenuto nell’ultimo mese. Prevista staffetta fra gli unici due attaccanti della prima squadra, con Quagliarella che dovrebbe iniziare dal 1′. Sulle fasce Antonio Candreva e Abdelhamid Sabiri, quest’ultimo decisivo nello scatto salvezza. Torna anche Stefano Sensi, ma da escludere sia titolare.

CAMBI DIETRO – Nella Sampdoria si è autoescluso dalla partita contro l’Inter il difensore Omar Colley, espulso in maniera ingenua al 94’ lunedì contro la Fiorentina sul 4-1. Al suo posto dovrebbe tornare Maya Yoshida in coppia con Alex Ferrari, c’è anche l’opzione alternativa Giangiacomo Magnani. Come terzini favoriti Bartosz Bereszynski a destra e Tommaso Augello a sinistra, quest’ultimo ha ripreso il posto al deludente Nicola Murru. In porta Emil Audero ha dato minuti cinque giorni fa al terzo portiere Nicola Ravaglia, da capire se ci sarà spazio per il secondo Wladimiro Falcone. A centrocampo alla fine non è stato convocato Albin Ekdal, complice un problema fisico. Dovrebbero essere quindi Tomas Rincon, Morten Thorsby e Ronaldo Vieira i tre in mezzo, tutti e tre possono fare il centrale ma di recente l’ha fatto il terzo. Questa la probabile formazione di Giampaolo per Inter-Sampdoria: Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Quagliarella.