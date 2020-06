Inter-Sampdoria, gialli giusti ma ne manca uno a de Vrij: la moviola – GdS

Tanti gialli in Inter-Sampdoria ma tutti corretti, ecco la moviola secondo la “Gazzetta dello Sport” che però sottolinea la mancata ammonizione a Stefan de Vrij.

LA MOVIOLA – Dopo appena due minuti di Inter-Sampdoria, Christian Eriksen trova subito il gol a 2′ minuto di gioco, ma la posizione del compagno di squadra è irregolare. Al 17′ manca un cartellino giallo a Stefan de Vrij che da dietro arriva in ritardo su Antonino La Gumina. Al 19′ Antonio Candreva rischia un contrasto con Jankto all’interno dell’area, ma Mariani decide rimessa del fondo. Dal 22′ in poi una lunga serie di cartellini gialli (corretti), il primo di Bertolacci pericoloso a gamba alta su Barella. Nel secondo tempo primo giallo per l’Inter e in particolare a Lautaro Martinez, che travolte Bertolacci. Al 64′ Thorsby salta e colpisce Alessandro Bastoni con il braccio alto, anche in questo caso giusto il giallo. All’86’ corretta l’ammonizione a Borja Valero che interviene fuori tempo nei confronti di Breszynski. All’89’ Gagliardini si lancia in maniera plateale all’interno dell’area di rigore, Marani è vicino e lo ammonisce per simulazione. Sul finale fallo inutile di Vieira su Barella al 93′, giusta ammonizione.