Inter-Sampdoria, Conte e le 4 frecce sugli esterni: gerarchie definite – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea le gerarchie ormai definite sulle fasce di Conte. Candreva e Young scavalcano Moses e Biraghi, ma in questo finale di stagione ci sarà bisogno di tutti. A partire da Inter-Sampdoria non sono ammessi errori

GERARCHIE – Ad un certo punto, durante Napoli-Inter di Coppa Italia, Antonio Conte ha cambiato entrambi gli esterni di fascia. Antonio Candreva ed Ashley Young ormai hanno messo in chiaro le gerarchie, ma col ritorno alla normalità, e agli impegni ravvicinati, è molto probabile che il tecnico imposti una rotazione serrata. Cristiano Biraghi e Victor Moses sono scalati indietro nella testa del tecnico, e il loro futuro a Milano è apparentemente in discussione. Di contro, la necessità di avere almeno un cambio per ruolo li tiene agganciati mentalmente al nerazzurro, almeno fino a stagione conclusa. La gestione delle risorse fisiche è una variabile da sottolineare in rosso in questo rush finale. A partire da Inter-Sampdoria.

SIMBOLO – Antonio Candreva è il simbolo di un’Inter nuova, capace di andare oltre i propri limiti tecnici e di personalità. Limiti che talvolta riaffiorano pericolosamente, ma che il tecnico ha imparato a portare “un po’ più in là“, rispetto all’anno scorso. Si è visto proprio contro il Napoli: il primo tempo di Candreva è stato ai limiti della perfezione e la facilità con cui l’ex Lazio arrivava sul fondo impone ragionamenti specifici. I nerazzurri, con quella mole di cross e suggerimenti prodotti, avrebbero dovuto gestire meglio le ultime decisioni. La partita sarebbe andata diversamente? Verrebbe da dire di sì, ma proprio le scelte errate di Candreva hanno messo a nudo le caratteristiche di una squadra che ha scoperto i suoi limiti in più occasioni quest’anno. Da Inter-Sampdoria, tuttavia, c’è bisogno di resettarsi, di scoprirsi un po’ più pieni di sé per evitare di cadere in una depressione post-traumatica.

CERTEZZA – Sull’altro versante spopola Ashley Young, acquisto molto dibattuto nei mesi invernali ma sul quale Antonio Conte ha nutrito ben pochi dubbi. L’inglese ha 34 anni ma con molta probabilità farà parte della rosa dell’Inter almeno per un’altra stagione. A Napoli è apparso leggermente più claudicante rispetto al collega: sintomo di una condizione che deve tornare su livelli buoni. In ogni caso, per attitudine ed esperienza, l’inglese resta il titolarissimo su quella corsia. Partirà dal 1′ anche in Inter-Sampdoria.

ASPETTATIVE – E le riserve? Victor Moses è tornato a completa disposizione praticamente durante il lockdown, mentre Biraghi è entrato col piglio giusto in coppa, ma questo non basterà a scavalcare Young nella scala di gradimento di Conte. Ma è proprio in quella zona di campo che l’Inter deve crescere: si rincorrono diversi nomi per aggiungere freschezza (Emerson Palmieri? Federico Chiesa?) ed è un discorso da affrontare con cura e portafogli pieno. L’alternanza delle risorse sulle fasce deve sposarsi con la volontà di abbattare i limiti congeniti di una squadra logorata dalla sua impotenza. È questo che Conte deve provare a fare: trasformare l’Inter in una macchina capace di correre più veloce delle proprie paure. A partire da Inter-Sampdoria: il ritorno a San Siro, la volontà di riprendere la marcia verso le concorrenti. Serve altro?

Fonte: La Gazzetta dello Sport