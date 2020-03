Inter-Sampdoria ancora in sospeso e il paradosso Europa League – CdS

Inter-Sampdoria intanto resta ancora clamorosamente senza data, e rischia di slittare a data ancora incerta. Questo preoccupa non poco la società di Viale della Liberazione che inoltre attende novità anche sul fronte Juventus-Inter. Il paradosso, come riportato dal “Corriere dello Sport”, è legato all’Europa League, perché molto dipenderà da questa. La Serie A è chiamata a decidere e assumersi le proprie responsabilità.

PARADOSSO EUROPA LEAGUE – Inter-Sampdoria resterà ancora in sospeso per via degli impegni dei nerazzurri in Europa League. Praticamente un paradosso. Un po’ come chiedere ai tifosi nerazzurri di “sperare” di uscire dalla competizione per il solo gusto di accontentare qualcuno e cercare di recuperare un match che ad oggi non ha data e orario. Senza considerare che con l’emergenza Coronavirus, non sappiamo se si disputerà a porte chiuse o meno. Se i nerazzurri saranno eliminati dall’Europa League, sarà facile trovare una data; secondo quanto riportato dal quotidiano romano invece: “se invece gli uomini di Conte arriveranno a maggio in corsa su tutti i fronti, ci saranno dei gran mal di testa che adesso in via Rosellini (sede della Lega Serie A) nessuno si augura”. Qualcuno prima o poi dovrà comunque assumersi le proprie responsabilità per non compromettere la credibilità del campionato e del calcio italiano.