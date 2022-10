Inter, Salcedo partecipa alla festa del Bari! Sconfitte per tre prestiti

Si è conclusa la settima giornata del campionato di Serie B. Giornata nera per tre dei cinque giocatori dell’Inter in prestito. Zero minuti per uno

GIORNATA NERA – Giornata nera per tre dei cinque calciatori di proprietà dell’Inter nella settima giornata del campionato di Serie B. Protagonista Eddie Salcedo, entrato dalla panchina nel 6-2 che il Bari ha inflitto al Brescia: per l’attaccante di proprietà dell’Inter l’assist per il gol del momentaneo 6-0. Sconfitta per Giovanni Fabbian con la Reggina sul campo del Modena: i “canarini” si impongono per 1-0. Sconfitta anche per Samuele Mulattieri, uscito al 64′ di Parma-Frosinone: i padroni di casa si impongono per 2-1. Successo invece per Marco Pompetti: il suo Südtirol espugna il “Renzo Barbera” imponendosi per 0-1 sul Palermo. Per il difensore 53′ in campo. Nessun minuto, invece, per Franco Carboni in Cagliari-Venezia: i sardi cadono in casa per 1-4.