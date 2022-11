Inter, rovinati i piani al Barcellona: senza Champions League niente mercato

Si complicano i piani stagionali in casa Barcellona. La situazione del club catalano è sempre più grave, tanto che – come riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo – la mancanza delle entrate della Champions League dopo l’eliminazione per mano (anche) dell’Inter porterà la squadra a non poter agire sul mercato a gennaio.

PIANI ROVINATI – L’Inter “rovina” i piani stagionali al Barcellona. Il club catalano, infatti, senza più le entrate della Champions League non potrà agire sul mercato a gennaio. I blaugrana sono alla ricerca di un centrocampista e di un esterno destro, ma la situazione finanziaria non permetterà movimenti in entrata. Insomma, il passaggio dei nerazzurri agli ottavi di finale della prestigiosa competizione europea potrebbe causare ulteriori difficoltà alla squadra di Xavi…