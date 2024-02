Inter a Roma senza Frattesi… e Zielinski: ci pensa l’amuleto Farris – TS

Inter alle prese con una trasferta tutt’altro che facile, resa ancora più complicata… per Farris. Le assenze in casa nerazzurra contro la Roma non si limitano al campo di gioco. Come ripreso dal quotidiano Tuttosport odierno, Inzaghi si affiderà anche al suo “infallibile” amuleto

ASSENTI GIUSTIFICATI – Sabato contro la Roma non ci sarà Davide Frattesi, infortunato e quindi indisponibile. E nemmeno Piotr Zielinski, prenotato ma per l’estate. Non ci sarà nemmeno Simone Inzaghi, squalificato ma non per questo assente del tutto. L’allenatore dell’Inter andrà in tribuna, lasciando spazio in panchina al suo vice Massimiliano Farris, che è più di un amuleto. Come sottolineato dal collega Stefano Pasquino sulle pagine del quotidiano Tuttosport oggi in edicola, per Farris sarà la quarta volta alla “guida” dell’Inter privata di Inzaghi. Il bilancio prima di Roma-Inter dice due vittorie (Empoli-Inter e Inter-Viktoria Plzen) e un pareggio (Napoli-Inter). Farris imbattuto ma senza Frattesi né Zielinski a centrocampo non sarà facile contro la Roma… Allo Stadio “Olimpico” della Capitale può scoccare l’ora di Davy Klaassen, entrato nel finale di Inter-Juventus e pubblicamente elogiato da Inzaghi. L’olandese si candida dalla panchina come prima opzione in mezzo al campo. Ci sarà anche Stefano Sensi che, stando alle dichiarazioni della moglie, avrebbe colto con gran piacere l’occasione Leicester City per tornare subito protagonista in campo. Appuntamento solo rinviato in estate? Con Sensi in uscita e Zielinski in entrata, Inzaghi può stare tranquillo per la prossima stagione ma adesso il pensiero è solo su Roma-Inter della Serie A in corso da affrontare senza l’ex Frattesi: i tre punti passano anche dall’amuleto Farris.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino