Inter-Roma, ex arbitro Chiesa: «Santon rischia rosso, decisione al limite»

MOVIOLA – Queste le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa sulla direzione arbitrale di Daniele Chiffi in Inter-Roma , trentaseiesima giornata del campionato di Serie A . “Chiffi 6 (Var Pairetto). “Rischia il rosso Santon , per aver commesso un fallo tattico su Sanchez lanciato a rete. C’era sì Pedro in recupero pero, ma non era vicinissimo ai due: decisione al limite. Giusto non concedere il penalty all’Inter per il lieve contatto Darboe – Pinamonti “.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: