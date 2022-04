Inter-Roma all’arbitro Sozza: scoppia la solita polemica! Marelli interviene

Inter-Roma, partita in programma sabato a San Siro alle ore 18.00, verrà arbitrata dall’arbitro Sozza (vedi designazione). La scelta dell’AIA ha scatenato le solite inutili polemiche in quanto il direttore di gara, appartenente alla sezione di Seregno, sarebbe nato a Milano. L’ex arbitro Luca Marelli interviene a gamba tesa

SOLITE POLEMICHE – Inter-Roma è l’ennesima fondamentale tappa del campionato di Serie A per quanto riguarda lotta scudetto ed Europa. L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha scelto di affidare la direzione della delicata sfida all’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. La designazione ha scatenato le solite polemiche preventive perché il direttore di gara in questione è nato a Milano, dunque per molti incompatibile a dirigere una partita di una squadra milanese. Cosa peraltro già successa quest’anno in Coppa Italia, nella sfida tra Milan e Lazio.

FATTI – Luca Marelli, ex arbitro, interviene a gamba tesa su questa ennesima non polemica riportando un fatto risalente al 2005: “18 giugno 2005, spareggio per rimanere in Serie A. Per Bologna-Parma (andata 1-0) viene designato Collina, nato a Bologna il 13 febbraio 1960. Collina è della sezione di Viareggio. Bologna-Parma finisce 0-2, il Bologna scende in Serie B”.