Inter-River Plate, Gallardo ne recupera uno! Novità per gli argentini

A pochi giorni dalla delicata sfida tra Inter e River Plate negli Stati Uniti, gli argentini recuperano una pedina importante.

GARA – Inter-River Plate sarà una sfida decisiva in chiave qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. Il match, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì (ore 3 italiane), si preannuncia teso e combattuto, con entrambe le squadre chiamate a dare il massimo nell’ultima giornata del girone. Il River arriva all’appuntamento in emergenza, come sottolineato anche da Marcelo Gallardo dopo il pareggio a reti bianche contro il Monterrey. Tra squalifiche pesanti (fuori Enzo Pérez, Galoppo e Castaño) e l’infortunio di Driussi, la formazione argentina è apparsa in difficoltà. Ma una buona notizia è finalmente arrivata.

River Plate, un rientro importante in vista dell’Inter

RIENTRO – Secondo quanto riportato da Olé, infatti, Santiago Simón ha ottenuto il via libera dallo staff medico. Il centrocampista classe 2002, fermo da inizio giugno per un sovraccarico muscolare al quadricipite destro, è tornato a disposizione e potrà essere convocato per la sfida contro l’Inter di Cristian Chivu. Difficile che parta titolare, ma la sua presenza rappresenta un’opzione importante per Gallardo, soprattutto per dare equilibrio al centrocampo e provare ad arginare il gioco sugli esterni dei nerazzurri.