L’Inter rivela il Betsson Sport Goal of the Month: ‘istinto e fantasia!’

L’Inter ha rivelato il Betsson Sport Goal of the Month. Il club nerazzurro ha voluto poi descrivere la bellezza di questa rete a modo suo.

IL VINCITORE – Istinto e fantasia. Un tiro potente al volo da fuori area, una parabola perfetta. Un capolavoro balistico creato dal piede sinistro di Marko Arnautovic. L’ex Bologna era in lizza con altri tre compagni. La rete dell’attaccante austriaco contro la Lazio è stata scelta dai tifosi nerazzurri come Betsson Sport Goal of the Month di febbraio. La rete di Arnautovic ha permesso all’Inter di sbloccare il match contro i biancocelesti e di accedere alla semifinale di Coppa Italia, dove i nerazzurri sfideranno il Milan. Quello del numero 8 nerazzurro è stato un gol straordinario, un mix di potenza e precisione. Un gol che i tifosi hanno scelto come rete più bella dell’Inter nel mese di febbraio: rivediamo il Betsson Sport Goal of the Month!

Arnautovic, provaci ancora: l’Inter ne ha bisogno

L’Inter ha bisogno dei gol anche degli attaccanti di riserva, tra questi appunto Arnautovic. L’attaccante austriaco non ha giocato contro il Napoli, entrando invece per nove minuti contro il Feyenoord in Champions League. Domani potrebbe avere una nuova chance, ma probabilmente a partita in corso. Infatti, per Inter-Monza, Simone Inzaghi ha una coppia favorita rispetto alle altre (la probabile formazione).