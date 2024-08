Inter, ritorna la magia della Champions League! Ultime info sul Champions Pack

L’Inter oggi conoscerà le otto avversarie della fase campionato della nuova Champions League. Il più prestigioso torneo calcistico d’Europa si rinnova, con nuova regole, più partite e ovviamente anche più squadre. Nella giornata odierna si svolgeranno i sorteggi: nel frattempo il club nerazzurro ricorda un appuntamento ai suoi tifosi

ATTESA CHAMPIONS – L’Inter di Simone Inzaghi domani sera alle ore 20.45 scende in campo a San Siro contro l’Atalanta per la terza giornata di campionato, nonché ultima prima della sosta per le Nazionali. Non solo giornata di vigilia in casa nerazzurra ma anche di attesa per i sorteggi del nuovo format della Champions League. Non più 32 club suddivisi in otto gironi da quattro bensì 36 club (dunque quattro in più rispetto al vecchio format) che si affronteranno nella cosiddetta fase campionato (ovvero l’ex fase a gironi).

ABBONAMENTI – Nel tardo pomeriggio odierno l’Inter, che solo due anni fa arrivò in finale di Champions League, conoscerà le sue otto avversarie. Proprio per questo il club nerazzurro, su inter.it, ricorda come funziona il Champions Pack, ovvero l’abbonamento alla nuova fase campionato di Champions.

FASI DI VENDITA – La prima vendita, quella riservata agli abbonati chiamati a confermare il posto, si è chiusa il 26 agosto. Oggi si chiude invece la seconda fase di vendita, quella pre-sorteggio. Dopo il sorteggio, lunedì 2 settembre, si aprirà la terza e ultima fase, vale a dire la vendita libera dei posti rimasti. Il Champions Pack comprende tutte le 4 partite casalinghe del nuovo girone unico della UEFA Champions League: ogni squadra disputerà quattro partite in casa e quattro in trasferta. “Pronti a rivivere la magia della Champions League?”, chiede l’Inter. Tra qualche ora verrà svelato il percorso.