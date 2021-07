Inter, ritorna Andrissi: nuovo ruolo. Seguirà Vanheusden e altri giovani – TS

Inter, riecco Gianluca Andrissi. Ex Direttore Sportivo di Como e Spezia, aveva già lavorato all’Inter per 18 anni. Ritorna in nerazzurro con un nuovo ruolo.

NUOVO RUOLO – Inter, Gianluca Andrissi ritorna in nerazzurro con un nuovo ruolo: sarà responsabile delle valutazioni delle prestazioni dei giocatori nerazzurri in prestito agli altri club. Il 58enne milanese dunque avrà il compito di visionare giocatori in prestito, come per esempio Zinho Vanheusden, riscattato dall’Inter per 16 milioni, questa stagione giocherà in prestito al Genoa. Il suo profilo interessa maggiormente alla società, visto la cifra spesa. Ma lo stesso discorso vale per Sebastiano Esposito, in prestito al Basilea, ma anche Mulattieri, Di Gregorio e Pirola.

Fonte: TuttoSport