Inter in ritardo sul mercato: nodo Inzaghi. Ma arriva un assist − CdS

Rispetto ad un anno, Simone Inzaghi deve lavorare con un’Inter non ancora completata al 100%. C’è però un elemento che può aiutare per l’inizio della stagione

MERCATO − Lo scorso anno Marotta e Ausilio regalarono a Simone Inzaghi un’Inter già completa alla fine di luglio. Ad agosto non arrivò nessuno, fatta eccezione per Francesco Acerbi, approdato a Milano a settembre dopo la bagarre con Demiral. Ora, invece, tutto è cambiato. L’Inter è orfana di un portiere e di un attaccante titolari, con qualche altro tassello da coprire, fra tutti l’erede di Milan Skriniar. Per Inzaghi sicuramente un problema da non sottovalutare. Ma un assist arriva però dal calendario. Infatti, l’inizio di campionato per i nerazzurri sarà piuttosto abbordabile, visto che fino a ottobre sul cammino dei vice campioni d’Europa ci saranno solamente due big, come Milan e Roma. Nelle prime dieci bisognerà incontrare soltanto neopromosse o squadre classificatesi dall’ottava posizione in giù nell’ultima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia