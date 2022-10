Inter, risultato sportivo ma anche economico! Un premio con gli ottavi di finale – CdS

Con la conquista degli ottavi di finale di Champions League, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter riceverà un piccolo tesoretto da poter gestire tra mercato e premi alla squadra.

PREMIO – La qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League è una conferma di una statura internazionale ormai consolidata per l’Inter. Insieme al risultato sportivo, però, c’è anche quello economico. E la seconda fase dopo i gironi garantirà al club nerazzurro una ventina di milioni in più, tra premi supplementari e l’incasso per almeno un match a San Siro. Parte di questo tesoretto, i presidente Steven Zhang lo destinerà alla squadra che avrà un riconoscimento in denaro per l’impresa appena compiuta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno