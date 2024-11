Inter, ripresa lavori! Le novità dall’allenamento finito: Inzaghi si divide

Simone Inzaghi richiama all’appello i nerazzurri rimasti a Milano. Ecco gli aggiornamenti che arrivano dopo la fine del primo allenamento settimanale dell’Inter.

RIPRESA – Dopo due giorni di riposo l’Inter torna ad allenarsi sul campo. Archiviata la sfida contro il Napoli, terminata non nel migliore dei modi per i nerazzurri, Simone Inzaghi ha concesso una breve pausa ai suoi uomini proprio in concomitanza con la sosta per le Nazionali. Gli impegni di Nations League e di Qualificazione ai Mondiali del 2026, infatti, permettono ai club di riprendere il fiato, anche se parzialmente. Sono ben quattordici, infatti, i nerazzurri convocati dai vari CT per gli impegni con le Nazionali, il resto rimane al servizio dell’allenatore Inzaghi.

Inter, le notizie dal primo allenamento di Inzaghi

RESOCONTO – E proprio oggi pomeriggio sono ripresi i lavori ad Appiano Gentile per quella fetta di Inter rimasta a Milano. La sessione odierna, come spiega Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, è terminata da pochi minuti. Tra i tanti volti che hanno preso parte al primo allenamento nerazzurro della settimana ci sono pedine importanti come Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Henrik Mkhitaryan e Carlos Augusto. Proprio su quest’ultimo va la lente d’ingrandimento di Inzaghi, che si aspetta di ritrovarlo a disposizione per la sfida contro il Verona al termine della sosta per le Nazionali. L’allenatore piacentino tiene sotto controllo i nerazzurri presenti all’appello alla Pinatina ma non solo. Gli occhi del mister, infatti, si spostano anche nel resto del mondo, lì dove si trovano attualmente gli altri quattordici convocati dalle Nazionali.