Inter a riposo. Il giorno della ripresa degli allenamenti – CdS

L’Inter ha chiuso il campionato all’arrivo della sosta con 14 punti in campionato e 4 in Champions League. Ora Simone Inzaghi impone riposo, il programma dal Corriere dello Sport.

PROGRAMMA – L’Inter alla fine ha ottenuto più di quello che ci si aspettava considerando i numeri in difesa. I 9 gol subiti sono gravi, molto gravi, così come i 2 presi con il Torino in superiorità numerica dal minuto 20 per l’espulsione di Maripan. Serve assolutamente un’inversione di rotta perché i cali di tensione sono troppo frequenti, soprattutto negli ultimi tempi. Il programma della settimana a venire è preciso: riposo fino a mercoledì mattina quando riprenderanno gli allenamenti dei presenti ad Appiano Gentile. 12 giocatori sono partiti per le nazionali.

Inter, un lavoro da fare agli allenamenti

LAVORO – Non ci sono drammi per Simone Inzaghi, che crede di poter migliorare la fase difensiva della squadra nerazzurra. I giocatori ne sono assolutamente consapevoli e lo hanno ammesso anche Alessandro Bastoni e Yann Sommer. La sosta verrà sfruttata per lavorare e intervenire su un fronte che sembra l’unico difettoso di questo momento della stagione. Contro il Torino Yann Bisseck e Hakan Calhanoglu hanno sbagliato provocando le reti incassate: non c’è la stessa attenzione del passato. Le coperture preventive mancano, anche i meccanismi dell’anno passato.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno