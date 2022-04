Inter, ripartire contro l’Udinese e ritrovare una statistica importante – CdS

L’Inter deve rialzare subito la testa dopo la sconfitta di Bologna, anche perché ora non c’è più tempo di piangersi addosso e fare calcoli. Simone Inzaghi vuole confermare una statistica.

RIPARTIRE – Inter, ora non sono più consentiti passi falsi. Dopo la caduta di Bologna, la speranza è quella di vincere le ultime quattro sfide rimaste e sperare in un errore del Milan. Simone Inzaghi contro l’Udinese vuole ritrovare una statistica in suo favore, soprattutto per quanto riguarda le prime quattro sconfitte stagionali: in quei casi, l’Inter ha puntualmente risposto con una vittoria. Mentre non è andata allo stesso modo con le ultime due. Dopo la prima, in Champions contro il Real, ecco il 6-1 al Bologna. Stessa cosa è successo dopo la Lazio, con il 3-1 allo Sheriff. Ma non solo, anche il 4-0 al Cagliari dopo la seconda sconfitta con il Real Madrid.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.