L’Inter riparte: le richieste a Inzaghi, un obiettivo ben preciso – TS

L’Inter sarà attesa probabilmente fra neanche un mese al primo appuntamento della stagione 2023-2024 (vedi articolo). La società, come fa sapere Tuttosport, ha già chiesto a Inzaghi gli obiettivi.

LA RIPARTENZA – Che Simone Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter nella stagione 2023-2024 non è più in discussione. Nonostante lo sia stato per tanto tempo. Non solo: per Tuttosport a breve ci sarà l’incontro per il rinnovo del contratto, in scadenza al 30 giugno 2024. Il cammino in Europa alla fine è risultato decisivo per la conferma, ma l’obiettivo per il 2023-2024 è già scritto: tornare a vincere lo scudetto. La Serie A sarà il principale traguardo da raggiungere, con tutto l’ambiente Inter che ritiene di aver buttato via il titolo nel 2021-2022 e non vede troppo soddisfacente l’ultimo terzo posto. Nonostante la qualificazione alla prossima Champions League e il rendimento del Napoli. La speranza in casa Inter, nonché di Inzaghi ormai uomo di coppa, è che la prestazione a Istanbul abbia un effetto positivo, aumentando la consapevolezza nei propri mezzi e la rabbia agonistica. Perciò: si punta a raggiungere la doppia stella prima del Milan, ma anche a rimanere nell’élite europea. Con Inzaghi e l’Inter chiamati a superare il girone e poi vedere cosa succede, come quest’anno.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini