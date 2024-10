L’Inter riparte dal meno… 12 (c’è stato di peggio)! Due obiettivi – TS

Dopo tre giorni di riposo, oggi l’Inter riprende gli allenamenti ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi, causa nazionali, dovrà lavorare con un gruppo ristretto.

RIENTRO – Dopo tre giorni di riposo, oggi pomeriggio l’Inter riprenderà gli allenamenti ad Appiano Gentile. Sarà un gruppo sicuramente più ristretto, senza i dodici nazionali che hanno lasciato Milano per andare a giocare in giro per l’Europa e per il mondo con le rispettive selezioni. Simone Inzaghi, durante questi anni a Milano, ha visto anche di peggio, tanto da restare praticamente da solo ad ogni pausa. Ma alla Pinetina, così come a settembre, resteranno top: da Yann Sommer a Benjamin Pavard, passando per Francesco Acerbi, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Dopo la sosta, l’Inter inizierà un tour de force non banale, soprattutto durante la prima settimana: dal 20 al 27 ottobre, i campioni d’Italia affronteranno in sequenza Roma, Young Boys e Juventus.

L’Inter rientra oggi, ma Barella ha già anticipato tutti

OBIETTIVI – Se il resto della squadra tornerà ad allenarsi solo oggi, Nicolò Barella invece ha già anticipato tutti. Sia lunedì che ieri, il centrocampista ha lavorato da solo ad Appiano Gentile con l’obiettivo di rientrare per Roma-Inter. Per gli altri, invece, l’obiettivo sarà, sottolinea Tuttosport, quello di riuscire a fare meglio di quanto fatto nell’ultima pausa per la Nations League. I nerazzurri devono ripartire subito forte, perché ad oggi si trovano ad inseguire il Napoli di Antonio Conte, avanti di due lunghezze.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati