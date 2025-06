Inter, si riparte: lunedì ad Appiano per il Mondiale per Club! Il punto

Con l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter si ritrova lo stesso ad Appiano Gentile per iniziare a preparare il nuovo Mondiale per Club. Nel frattempo in società si pensa a come definire la questione legata all’allenatore, con Chivu ormai ad un passo.

RITROVO – Archiviata la stagione di Serie A, per l’Inter è già tempo di tornare al lavoro. La squadra nerazzurra si ritroverà lunedì 9 giugno ad Appiano Gentile per dare il via alla preparazione in vista del Mondiale per Club, che si disputerà negli Stati Uniti. Il gruppo inizierà gli allenamenti agli ordini dello staff tecnico in attesa di definire la guida ufficiale della panchina. La partenza per l’America è fissata per mercoledì 11 giugno, con l’Inter che prenderà parte alla fase a gironi della rassegna intercontinentale, pronta a rappresentare l’Europa.

Inter, tra mercato e partenza per gli States MERCATO – Nel frattempo, in Viale della Liberazione si lavora intensamente per sciogliere il nodo più importante: quello del nuovo allenatore. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, la dirigenza è impegnata nei colloqui finali per chiudere con il profilo scelto, che dovrà guidare la squadra già a partire dall’esperienza americana. L’Inter riparte con grandi ambizioni e una nuova pagina tutta da scrivere. Mondiale per Club, mercato e panchina: il futuro nerazzurro prende forma in queste ore.