Inter, rinnovata partnership con Volvo. Presente Julio Cesar

L’Inter ha rinnovato l’accordo con Volvo che rimane “Car Partner” della squadra nerazzurra. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale dei nerazzurri.

PARTNER – L’Inter ha rinnovato l’accordo di partnership con la casa automobilistica Volvo che, rimane, “Car Partner” della squadra nerazzurra. L’annuncio è arrivato ad un evento in cui ha presenziato anche Julio Cesar. Di seguito il comunicato: “Continua il sodalizio tra Inter e Volvo Car Italia: nel corso di un evento tenutosi questa sera al Volvo Studio Milano, le due aziende hanno annunciato il rinnovo dell’accordo di fornitura per la stagione sportiva 2020/21. L’evento ha visto la speciale partecipazione della Legend nerazzurra Julio Cesar. FC Internazionale Milano e Volvo Car Italia hanno una lunga e fortunata storia di collaborazione, iniziata nel 2007, che ha portato entrambi i brand alla conquista di importanti traguardi. Il successo del sodalizio tra Inter e Volvo Car Italia è motivato anche da una forte condivisione di valori fondamentali come affidabilità, rispetto per la tradizione, attenzione all’innovazione e alla modernità. La collaborazione prosegue oggi sulla base della reciproca soddisfazione per quanto costruito insieme e si contestualizza in una assoluta modernità alla luce dello spirito innovativo con il quale entrambe le realtà guardano al futuro. “È con estrema soddisfazione che annunciamo il rinnovo dell’accordo tra Inter e Volvo Car Italia, una collaborazione nata tredici anni fa e che unisce due brand globali, accomunati dagli stessi valori e dalla stessa attenzione al futuro e all’innovazione. Volvo Car Italia è parte della famiglia nerazzurra e ci auguriamo di tagliare insieme nuovi importanti traguardi” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano”.

