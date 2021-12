Inter, rimonta completata: ora la Salernitana. Serie A incerta – CdS

L’Inter ora è prima in classifica a quota 40 punti dopo aver rimontato Milan e Napoli. Ma come evidenziato dal Corriere dello Sport, questo campionato di Serie A resta uno dei più incerti di sempre.

RIMONTA COMPLETATA – L’Inter ha appena completato la sua rimonta e può subito tentare la fuga. Venerdì giocherà a Salerno contro l’ultima in classifica, se non bastassero i 32 punti di distacco potremmo ricordare sempre che si affrontano la squadra col miglior attacco (43 gol in 17 giornate, media superiore ai 2 gol e mezzo a partita) e quella con la peggior difesa (37 reti subite, media superiore ai 2 gol a partita). L’Inter di questo periodo (cinque vittorie di fila) è incontenibile, come lo era quella di Conte, con una differenza: ora ha una quindicina di bocche da fuoco che alimenta con una costanza, una qualità e un’intensità impressionanti. Se guardiamo bene le quattro di testa, l’Inter ci induce a pensare che sia quella meno lontana dall’idea della perfezione, quanto meno della completezza. Ha tutto quanto si possa desiderare e chiedere in una grande squadra di calcio, un allenatore ispirato e ispiratore, un organico vasto, di sicuro il più ricco della Serie A, e una delle infermerie meno frequentate almeno fra le squadre che giocano in Coppa. Due giorni dopo è in programma Milan-Napoli, le grandi rimontate che hanno frenato anche per vari e diffusi problemi di salute. Un pareggio metterebbe l’Inter in condizioni assai agevoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi

