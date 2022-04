Inter, rifinitura e poi partenza. Da qui alla fine serve formato trasferta – Sky

L’Inter vola a Bologna per affrontare il recupero della 20′ giornata di Serie A. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per prendersi la vetta della classifica. Intanto, intervenuto a Sky Sport, Matteo Barzaghi fa il punto sul programma dei nerazzurri.

PROGRAMMA – L’Inter domani è attesa da una partita fondamentale per lo scudetto. Vincere contro il Bologna proietterebbe i nerazzurri al primo posto. Ecco il report di Matteo Barzaghi a Sky Sport. «Tra poco l’arrivo dei giocatori, poi allenamento nel pomeriggio e dopo partenza in treno per Bologna. E’ arrivato il momento in cui l’Inter proverà a scavalcare il Milan in classifica, l’Inter di Inzaghi sta facendo molto bene dopo la vittoria contro la Juventus. E’ un’Inter che va e che toglie l’asterisco dalla classifica. Serve lo scatto trasferta perché giocheranno 3 partite fuori casa, abbiamo fatto uno studio e il rendimento cambia tra casa e trasferta. 39 punti in casa, 33 in trasferta, la differenza che abbiamo trovato è che segna in casa (41) in trasferta fa più fatica (30). La difesa invece fa bene, 12 subiti in trasferta, 14 in casa. L’Inter quindi va meglio in casa ma se vuole vincere lo scudetto deve vincere anche fuori casa».