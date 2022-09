Inter, riepilogo dei prestiti: Fabbian e Males sugli scudi, due quasi assenti

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Facendo un’analisi di questo avvio di stagione, emergono le prestazioni positive di Giovanni Fabbian e Darian Males.

RENDIMENTO PRESTITI – Cogliamo la prima sosta della stagione 2022/23 per tracciare un’analisi di come stanno giocando i giocatori dell’Inter in prestito. Rimanendo in Italia, al momento hanno trovato un solo gol tre giocatori. Parliamo di Andrea Pinamonti (Sassuolo), Stefano Sensi (Monza) e Martin Satriano (Empoli). Per l’attaccante uruguaiano si tratta oltretutto del primo gol assoluto in Serie A. Saltano all’occhio poi le prestazioni di Ionut Radu. Il portiere rumeno, nonostante l’avvio shock contro la Fiorentina, ha comunque sfornato diverse importanti parate, riducendo spesso i passivi della Cremonese. Nel Belpaese le migliori prestazioni si trovano però in Serie B. Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003, sta dominando il campionato con la Reggina. E ha dato il suo contributo al primato con ben 3 reti. In cadetteria si segnalano anche i 2 gol di Samuele Mulattieri col Frosinone. All’estero numeri davvero ottimi anche per Darian Males, 5 gol e altrettanti assist col Basilea, e Facundo Colidio. Quest’ultimo è in prestito al Tigre fino a dicembre 2022, e il suo tabellino recita 6 gol e 6 assist. Minutaggio al minimo invece per Lorenzo Pirola con la Salernitana e Zinho Vanheusden con l’AZ. Quest’ultimo deve addirittura trova ancora i primi minuti con la nuova maglia.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni nell’avvio di stagione

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo | 7 presenze, 1 gol, 73′ minuti di media

STEFANO SENSI (C) – Monza | 8 presenze, 1 gol, 65′ di media, 1 ammonizione

ANDREI RADU (P) – Cremonese | 8 presenze, 16 gol subiti, 90′ di media

VALENTINO LAZARO (C) – Torino | 7 presenze, 51′ di media, 1 ammonizione

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli | 8 presenze, 1 gol, 60′ di media, 1 ammonizione

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana | 2 presenze, 43′ di media

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes | 2 presenze, 36′ di media, 1 ammonizione

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam | 7 presenze, 21 gol subiti, 90′ di media, 1 ammonizione

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam | 5 presenze, 46′ di media, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ | 0 presenze

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone | 7 presenze, 2 gol, 33′ di media, 1 ammonizione

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari | 5 presenze, 25′ di media, 1 ammonizione

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina | 7 presenze, 3 gol, 75′ di media, 4 ammonizioni

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol | 5 presenze, 64′ di media, 2 ammonizioni

EDDIE SALCEDO (A) – Bari | 2 presenze, 12′ di media

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht | 14 presenze, 1 gol, 44′ di media

DARIAN MALES (C) – Basilea | 13 presenze, 5 gol, 5 assist, 46′ di media, 2 ammonizioni

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre | 36 presenze, 6 gol, 6 presenze 68′ di media, 1 espulsione (in prestito da gennaio 2022)