Inter ridimensionata dalla sconfitta con la Juventus, 2020 incubo – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea come la sconfitta con la Juventus certifica che l’Inter di Conte è in un periodo di crisi. Il 2020 ha risultati preoccupanti.

INTER ABBIAMO UN PROBLEMA – Al netto delle parole dell’allenatore (che trovate QUI e QUI), meritano un’analisi profonda gli ultimi 180’ giocati in campionato, chiusi con altrettanti ko contro le due rivali scudetto. D’accordo, c’è da recuperare la partita con la Samp (che va comunque vinta), ma quanto accaduto allo Stadium ridimensiona, e non di poco, il giudizio su una squadra che ha perso tre dei quattro scontri diretti con Sarri e Inzaghi (e la vittoria all’andata sulla Lazio è arrivata grazie alle parate di Handanovic, migliore in campo per distacco).

2020 IN FRENATA – Un’Inter che, dopo aver iniziato l’anno sbancando Napoli, ha iniziato una lunga parabola discendente che comprende i tre pareggi per 1-1 con Atalanta, Lecce e Cagliari nonché le sconfitte di Roma e Torino. Una lista che si allunga considerando il fuoripista a San Siro nella semifinale d’andata di Coppa Italia con il Napoli. Gli obiettivi stagionali sono ormai tutti complicatissimi (e all’orizzonte in Europa League, dove la strada verso la finale è ancora lunghissima c’è il Getafe) e Conte sembra aver perso la bacchetta magica.