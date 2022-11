Inter, ti ricordi di Nagatomo? Ecco cos’ha fatto per il suo quarto Mondiale!

Yuto Nagatomo ha giocato all’Inter dal 2011 al 2018 diventando il primo e finora unico giocatore giapponese a giocare nel club nerazzurro. Con la sua Nazionale farà il quarto Mondiale consecutivo e a tal proposito ha scritto anche un libro

QUARTO MONDIALE − L’ex giocatore dell’Inter Nagatomo, oggi al Tokyo FC, farà il suo quarto Mondiale con il Giappone giocando a Qatar 2022. A tal proposito tra poche uscirà il suo libro autobiografico. Il laterale nipponico racconta con emozione e trasparenza tutta la sua carriera, gli ostacoli e le prove superate per arrivare a giocare per la quarta volta consecutiva la kermesse internazionale più importante al mondo. Curiosa la presentazione. Su Twitter, infatti, è apparso in stile Dragon Ball facendo l’onda energetica di Goku.

In maglia interista Nagatomo ha giocato complessivamente 210 volte collezionando 11 gol e 18 assist.