Inter, ricavi per oltre 60 milioni di euro dall’Europa nel 2019/20: cifre – CF

L’Inter nella stagione 2019/2020 ha incassato dalla Champions League dei ricavi pari a 44,5 milioni di euro. “Calcio e Finanza” rende noto anche l’incasso derivante dall’Europa League, competizione nella quale la squadra di Conte è giunta in finale

RICAVI UEFA – L’Inter nel 2019/2020 ha incassato dalla partecipazione in Champions League 44,5 milioni di euro. Il terzo posto nel girone è valso l’approdo in Europa League, competizione nella quale la squadra di Antonio Conte è arrivata in finale, perdendo poi con il Siviglia. La seconda competizione europea ha fruttato all’Inter 16,9 milioni di euro divisi come segue:

Market pool: 7,406 milioni di euro

Bonus sedicesimi: 0,5 milioni di euro

Bonus ottavi: 1,1 milioni di euro

Bonus quarti: 1,5 milioni di euro

Bonus semifinali: 2,4 milioni di euro

Bonus finale: 4,5 milioni di euro

Quota sottratta causa Covid-19: 0,517 milioni di euro

Quindi, in tutto, i premi UEFA per il club nerazzurro ammontano a 61,4 milioni di euro.

Fonte: calcioefinanza.it – Marco Sacchi