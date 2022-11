Inter, ricavi in aumento! Ma c’è un nodo importante da sciogliere – TS

L’Inter vede crescere i suoi ricavi in maniera significativa. L’edizione odierna di Tuttosport analizza i conti del primo trimestre dei nerazzurri. C’è però un nodo importante da sciogliere

CRESCITA – Buone notizie in casa Inter, dove si registra un sensibile aumento dei ricavi. Il +31% si riferisce al periodo luglio-settembre, con una crescita di 22,5 milioni rispetto allo scorso anno. Merito, secondo Tuttosport, sia della rata anticipata dei diritti TV di Serie A e dell’accordo per i diritti esteri del campionato con l’aera del Nord Africa e del Medio Oriente. In crescita anche i ricavi da sponsor, grazie all’accordo con Konami. Resta però la grana legata a Digitalbits: ai nerazzurri mancano circa 16 milioni più i bonus per la vittoria della Coppa Italia e per il secondo posto in Serie A.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi