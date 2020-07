Inter ribaltata in una settimana: risposte dal gruppo, ora serenitÃ  – Sky

Inter ribaltata in una settimana: risposte dal gruppo, ora serenità – Sky

Con la vittoria di ieri contro la SPAL l’Inter ha mantenuto il secondo posto e si è portata a 6 punti dalla Juventus capolista. Sembra una situazione ribaltata rispetto a solo una settimana fa, il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

SITUAZIONE RIBALTATA – Appena una settimana fa, dopo il pareggio di Verona, sembrava un’Inter in crisi: «Da una settimana ad oggi sembra un’altra storia, sembra passata una vita. Quelle parole e quanto accaduto nei giorni seguenti ha avuto un impatto sulla squadra che si è ritrovata contro Torino e SPAL. Sicuramente c’è stata una risposta del gruppo sul campo. Conte ha spesso parlato di valutazione a fine anno e ieri ha messo in campo giocatori che giocano di meno e ha avuto risposte con i gol di Candreva e Biraghi e Ranocchia che ha riposto in modo importante. E’ stata una occasione per il gruppo di dare un messaggio. L’Inter ha una condizione mentale fresca, forse il peggio è passato. Se la Juventus farà un suicidio calcistico l’Inter ci proverà, ma è importante confermare i miglioramenti per continuare a costruire in maniera serena per l’anno prossimo».

SANCHEZ UOMO DECISIVO – In questi giorni l’Inter ha trovato in Alexis Sanchez un uomo decisivo: «Due gol e sei assist dopo il lockdown, è l’uomo più in forma ed è in grado di coinvolgere i compagni. In queste partite si è sempre messo a disposizione dei compagni e ieri quando ha segnato la squadra lo ha festeggiato. Ha avuto un ruolo importante nell’attacco con Lukaku assente e Lautaro che ha avuto qualche problema. Sanchez è un punto di forza. Mettiamoci la difesa che si è ricompattata con Godin che sta facendo bene e Bastoni che è un giovane che garantisce un certo rendimento Conte è riuscito a raddrizzar la fase difensiva».