L’Inter vuole rialzare la testa dopo il Milan. Lezione da imparare – Sky

L’Inter, per rialzarsi immediatamente dopo il ko nel derby di Coppa Italia contro il Milan per 0-3, deve dimostrare di aver tratto i giusti insegnamenti dal passato.

IL PUNTO – L’Inter è uscita in semifinale di Coppa Italia a causa del cocente 0-3 subìto per mano del Milan nel derby di ritorno. Per i nerazzurri il bilancio stagionale contro i rossoneri è molto negativo, con 3 sconfitte e 2 pareggi, in totale discontinuità rispetto alle 5 vittorie consecutive ottenute prima di quest’annata. A fare il punto sulla situazione in casa Inter è l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi: «Deve ritrovare energie dopo la deludente sconfitta con il Milan. Nel secondo tempo l’Inter non si è più vista, a dimostrazione di come la stanchezza si faccia sentire. Chi può recuperare? Dumfries, Zielinski e Thuram rientreranno tra la Roma e il Barcellona. L’obiettivo è riaverli tutti e tre per tali gare, data la specifica importanza rivestita da ognuno di essi».

L’Inter ha ora un focus preciso: trarre insegnamenti per il futuro

IL PROPOSITO – Barzaghi ha poi proseguito ponendo l’accento su un elemento che sta capitalizzando l’attenzione della compagine nerazzurra: «Oltre al tema del recupero degli infortunati, in casa nerazzurra vi è anche l’argomento relativo alla necessità di ‘imparare la lezione’. In questo senso, il venir meno di uno degli obiettivi che l’Inter inseguiva (oltre a Serie A, Champions League e Mondiale per Club, ndr.) deve portare maggior voglia ai nerazzurri».