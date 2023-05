Inter, i retroscena del rientro da vincitori. Relax e subito Atalanta – Sky

Dopo la vittoria della Coppa Italia l’Inter si prende un giorno di riposo. Paventi, per Sky Sport 24, racconta com’è andato il rientro dei nerazzurri e quale sarà il programma delle prossime ore in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta.

RELAX – L’Inter questa notte è rientrata a Milano da vincitrice, con in tasca un trofeo in più: quello della Coppa Italia. Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, fa sapere che i nerazzurri sono arrivati a Milano intorno alle ore 4.40 ma, nonostante la stanchezza, la felicità non gli ha permesso di addormentarsi subito. Secondo quanto riporta l’inviato di Sky Sport 24, infatti, qualcuno ha preferito guardare i video della partita, altri invece spulciare i commenti sui social. Questa mattina la sveglia per l’Inter è suonata molto tardi. I ragazzi di Simone Inzaghi sono svegli non da tanto tempo e si godono un momento di relax e riposa dopo le gloriose fatiche per la conquista della Coppa Italia. Oggi, dunque, la squadra nerazzurra non si allenerà. Domani, invece, l’Inter tornerà a lavoro per preparare l’importante sfida di campionato contro l’Atalanta. Il gruppo di Inzaghi avrà, purtroppo, una sola seduta di allenamento a disposizione in vista della sfida di sabato.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi