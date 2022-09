Inter, reparto difensivo in netta difficoltà: tutti i motivi della crisi – TS

L’Inter è in difficoltà in questo avvio di stagione. Fra le cause della crisi dei nerazzurri c’è certamente il rendimento a ribasso del reparto difensivo. L’analisi di Tuttosport

RENDIMENTO – L’Inter deve fare i conti con la crisi piuttosto evidente del suo reparto difensivo. Il “muro difensivo” formato dal trio Skriniar-de Vrij-Bastoni, un tempo sinonimo di affidabilità, sia con Conte che con Inzaghi, sembra essersi sgretolato. L’Inter infatti, scrive Tuttosport, è solo la quintultima difesa della Serie A davanti alle sole Verona, Monza, Cremonese e Sampdoria. Secondo il quotidiano, il calo di rendimento dei singoli è da imputare al mercato che certamente può aver destabilizzato i centrali dell’Inter, messi sul mercato dal club e cercati da grandi club europei in estate. Su Skriniar continuano le voci insistenti sul PSG, Bastoni è stato cercato dal Tottenham a giugno. Situazioni che, secondo il quotidiano, possono aver minato la tranquillità dei calciatori e che hanno lasciato qualche strascico.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi