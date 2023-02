Inter, rendimento nei big-match ribaltato! Due meriti di Inzaghi – TS

L’Inter ha ripreso la marcia in campionato, anche negli scontri diretti che erano stati l’anello debole della prima parte di stagione. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport sono due i motivi

RENDIMENTO – L’Inter ha decisamente cambiato passo nei big-match. Nel 2023 sono arrivate 4 vittorie su 4, con sei gol fatti e zero subiti: la prima gioia contro il Napoli, il doppio-successo contro il Milan e la vittoria sull’Atalanta in Coppa Italia. Un’inversione di tendenza notevole rispetto ai primi mesi di campionato in cui, i nerazzurri, avevano collezionato solo la vittoria sull’Atalanta. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il cambio di rotta è da imputare al nuovo assetto difensivo studiato da Inzaghi. Sono due le scelte vincenti del tecnico: puntare su Acerbi al centro della difesa e Darmian sulla corsia di destra. Le doti da leader difensivo dell’ex Lazio hanno aiutato la squadra a svoltare. L’ex Torino, molto più difensivo di Dumfries, ha contribuito ad aumentare la consistenza difensiva dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi