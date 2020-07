Inter, senti Renard: “Hakimi perfetto per Conte! Ecco un suo pregio” – GdS

Hervé Renard approva in pieno il matrimonio tra Inter e Achraf Hakimi. Il ct francese – oggi sulla panchina dell’Arabia Saudita – può vantarsi di aver lanciato Hakimi in Nazionale, portandolo anche ai Mondiali 2018 col Marocco. Alla “Gazzetta dello Sport” descrive l’esterno 21enne, che ritiene perfetto per il gioco di Antonio Conte.

APPROVAZIONE – Il legame tra Achraf Hakimi ed Hervé Renard è ancora molto forte, anche oggi che il ct francese siede sulla panchina dell’Arabia Saudita. Fu proprio Renard, infatti, a fare esordire il nuovo esterno dell’Inter nella Nazionale del Marocco, a soli 17 anni. Bastarono 9 presenze in meno di due anni per convincere il tecnico ad aggregare Hakimi alla spedizione in Russia del 2018. Una spedizione storica, per la Nazionale marocchina, che torna ai Mondiali 20 anni dopo l’ultima volta. E nella rassegna iridata, a 20 anni ancora da compiere, il nuovo esterno nerazzurro disputò tutte le partite del girone (che sancì l’eliminazione del Marocco) da titolare. Un’investitura vera e propria da parte di Renard, che Hakimi non ha certo dimenticato. Tanto che, prima di lasciare il Borussia Dortmund, Achraf ha chiamato proprio il suo ex selezionatore per un consiglio. La risposta? “Accettare l’Inter senza pensarci!”.

CONTE – Uno dei principali motivi per cui Renard ha consigliato ad Hakimi di accettare immediatamente l’Inter ha un nome e un cognome: “C’è Antonio Conte, un allenatore che lo farà migliorare tantissimo e che gioca con un sistema con tre centrali e due esterni che è perfetto per Achraf“.

PREGIO – Le virtù tecniche di Hakimi sono note, ed hanno giocato un ruolo decisivo nella scelta di investimento operata dall’Inter. Ma più della grande corsa e del suo essere un grande elemento associativo, c’è un’altra qualità che Renard ritiene cruciale in Hakimi: “L’approccio rilassato alla vita. Achraf non sente la pressione: un allenamento o una partita del Mondiale, lui affronta tutto allo stesso modo”.

ESPERIENZA – Nonostante la giovanissima età (compirà 22 anni il prossimo 4 novembre), Hakimi si può considerare un veterano del calcio europeo. Oltre al Mondiale, il marocchino ha già giocato in due dei top club europei, vincendo oltretutto una Champions League. Ed è stato guidato da autentici maestri della panchina, di cui Conte è solo l’ultimo ereditario. Le parole di Renard: “A 21 anni avrà già giocato in Spagna, Germania e Italia, oltre che in un Mondiale. E con allenatori come Zidane, Favre e ora Conte. Non capita a tutti. Personalmente sono contento che venga in Italia perché in Serie A tatticamente devi essere perfetto, e se Achraf deve migliorare in qualcosa è nell’aspetto tattico. E in questo senso non potrà trovare un insegnante migliore di Conte e una scuola più seria e impegnativa dell’Italia”.