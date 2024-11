Inter, il regolamento dei cartellini in Supercoppa Italiana: occhio alle squalifiche

Oltre al cambio di stadio dove si giocheranno le final four di Supercoppa Italiana – a cui prenderà parte anche l’Inter – la Lega Serie A ha comunicato anche il regolamento sui cartellini e sulle squalifiche

AMMONIZIONI E SQUALIFICHE – Questo il regolamento su cartellini e squalifiche per le final four di Supercoppa Italiana, a cui prenderà parte anche l’Inter: “In merito alle ammonizioni comminate, anche durante le gare di Supercoppa Italiana, avranno efficacia nelle successive gare di campionato. Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa non scontabili, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, saranno scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato non ancora scontate prima dell’inizio della Supercoppa“.

Supercoppa Italiana, Inter occhio alle squalifiche per il campionato: le varie casistiche

ESEMPI E CASISTICHE – L’Inter dovrà fare attenzione a queste casistiche in particolare: “Un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa Italiana o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, ammonito in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa“.

ULTERIORI CHIARIMENTI – E ancora, altri esempi per chiarire ciò a cui l’Inter e le altre dovranno fare attenzione: “Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa Italiana, ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni. Un calciatore/tecnico espulso in semifinale, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica da scontare nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa“.